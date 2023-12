Constructions en neige – Découverte des métiers de la neige – animation gratuite PIAU ENGALY Aragnouet Catégories d’Évènement: Aragnouet

fin : 2023-12-29 16:00:00 Construction en neige – Découverte des métiers de la neige : 14h-16h Venez retrouver nos animateurs préférés, sur l’aire ludique de la Marmotte – Jardin des Découvertes, pour réaliser des constructions sur neige.

Vous pourrez découvrir les métiers de la neige avec nos équipes station! Animation gratuite, maintenue ou adaptée en fonction des conditions météo..

PIAU ENGALY Station de Piau

Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie

