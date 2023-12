Cet évènement est passé Loto Ski Club Piau – 27 12 2023 PIAU ENGALY Aragnouet Catégories d’Évènement: Aragnouet

Hautes-Pyrénées Loto Ski Club Piau – 27 12 2023 PIAU ENGALY Aragnouet, 27 décembre 2023, Aragnouet. Aragnouet Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 21:00:00

fin : 2023-12-27 23:00:00 La joyeuse équipe du Ski Club de Piau vous convie, au centre station pour une soirée LOTO en salle pique-nique. Venez partager un moment convivial !

Nombreux lots à gagner!

Vente des cartons sur place.

1 carton : 4€

4 cartons : 10€

10 cartons : 15€.

PIAU ENGALY Station de Piau

Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie

PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées