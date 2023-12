Cet évènement est passé Biathlon – 26/12 PIAU ENGALY Aragnouet Catégories d’Évènement: Aragnouet

Biathlon – 26/12 PIAU ENGALY Aragnouet, 26 décembre 2023

fin : 2023-12-26 18:30:00 Venez participer sous l’oeil vigilant de Clément qui vous invite, pour 2 sessions de Biathlon à l’Abri Snack durant la soirée DJ.

1ère session à 17h15 et 2nde session à 18h30 – groupe de 15 personnes maximum par session.

Animation payante : 25€ par personnes inscriptions auprès de l’Office de Tourisme.

Prévoir le forfait pour emprunter le Téléski du Lac pour monter jusqu’au pas de tir!

Animation, modulable en fonction des conditions météo. A partir de 17h15. N’oubliez pas de bien vous amuser!! et de faire appel à votre œil de Lynx pour atteindre les cibles!!..

PIAU ENGALY STATION DE PIAU

Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie

