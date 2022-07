PIAS Présente : KO KO MO, 14 octobre 2022, .

PIAS Présente : KO KO MO



2022-10-14 21:30:00 21:30:00 – 2022-10-14 23:00:00 23:00:00

KO KO MO est un duo nantais explosif, deux bêtes de scène : Warren (guitare – chant) et Kevin « K20 » (batterie – choeurs). Toujours à fond sur les traces de leurs héros des 70’s, Warren y conjugue ses vocalises parfois androgynes à un jeu de guitare jamais avare en riffs et en solos. « K20 », lui, casse la baraque avec un sens du spectacle et une furie digne des plus grands cogneurs de l’histoire du rock. Après deux albums, ce dernier opère en un crissement de riffs, synonyme d’un retour aux sources du rock, quelque part entre Zeppelin et Hendrix. Leurs ingénieuses compositions démontrent qu’en 2022 le rock peut toujours être révolutionnairement moderne.

