La Roque-d'Anthéron La Roque-d'Anthéron Bouches-du-Rhône, La Roque-d'Anthéron Pianos en fête La Roque-d'Anthéron Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Roque-d'Anthéron

Pianos en fête, 13 juin 2021-13 juin 2021, La Roque-d'Anthéron. Pianos en fête 2021-06-13 – 2021-06-13 Parc du Château de Florans Festival International de Piano

La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône La Roque-d’Anthéron Installés sur les places du village, quatre petits auditoriums de plein air accueillent une sélection de pianistes amateurs éclairés et des jeunes interprètes de la scène pianistique internationale, pour une farandole de petits concerts Une journée de « pianos en fête » dans les rues du village. info@festival-piano.com Une journée de « pianos en fête » dans les rues du village. Installés sur les places du village, quatre petits auditoriums de plein air accueillent une sélection de pianistes amateurs éclairés et des jeunes interprètes de la scène pianistique internationale, pour une farandole de petits concerts

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, La Roque-d'Anthéron Autres Lieu La Roque-d'Anthéron Adresse Parc du Château de Florans Festival International de Piano Ville La Roque-d'Anthéron