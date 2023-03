A la découverte du métier d’accordeur et de la facture instrumentale Pianormandie Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

A la découverte du métier d’accordeur et de la facture instrumentale Pianormandie, 1 avril 2023, Rouen. A la découverte du métier d’accordeur et de la facture instrumentale 1 et 2 avril Pianormandie Dans le cadre des Journées européennes des métiers d’art, les clients pourront poser des questions concernant l’entretien de leur instrument, et pourront découvrir l’intérieur d’un piano et son fonctionnement. Il y aura au programme quelques concerts improvisés, ainsi qu’une présentation du magnifique Steinway modèle B en palissandre de Rio revernis au tampon restauré. Dans l’atelier, je travaille sur un piano à queue de collection Erard pour un particulier, et sur un Nickelodeon (piano à rouleaux). Pour ceux qui ne connaissent pas, je ferai découvrir le système silencieux, qui permet de jouer au casque sur un piano acoustique. Je vous attends nombreux ! Pianormandie 4 rue François Lamy, Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/pianormandie/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Pianormandie/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.pianormandie.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 piano réparation ©Alicia Romet

