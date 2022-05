Pianoïd Le 360 Paris Music Factory, 30 juin 2022, Paris.

Pianoïd

Le 360 Paris Music Factory, le jeudi 30 juin à 20:30

DISTRIBUTION Edouard Ferlet · piano Avec Pianoïd, Edouard Ferlet prend à nouveau des libertés avec les genres pour arpenter des territoires entre jazz, musique contemporaine et pop. Construit autour d’un dispositif imaginé comme un piano solo augmenté d’un être virtuel, une machine, qui pilote un second piano, Pianoïd trouve des points d’équilibre entre composition et improvisation, complexité et simplicité, humain et mécanique. Nouvel album « Pianoïd » disponible : [https://bfan.link/pianoid](https://bfan.link/pianoid) « Une musique transgenre, ultra-sophistiquée et expérimentale, immédiatement accessible par sa façon de privilégier le mélodie, l’harmonie et la pulsation, où l’humain et la machine échangent leurs propriétés en quête d’un nouveau lyrisme. » Jazz Mag « Formé aux codes du jazz, entre partitions et lignes d’improvisations, le pianiste expose ici la quintessence de son propos qui va directement au cœur de la mélodie et de l’harmonie. » FIP

Le 360 Paris Music Factory 32 Rue Myrha, 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-30T20:30:00 2022-06-30T22:00:00