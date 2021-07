Pianoforte / Deluxe palais Longchamp, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Marseille.

Pianoforte / Deluxe

palais Longchamp, le jeudi 22 juillet à 20:30

PIANOFORTE – Pierre de Bethmann – P2B, Baptiste Trotignon, Eric Legnini & BOJAN Z Trois cent cinquante-deux touches de jazz ! C’est le nombre d’or pour la rencontre hors du commun de quatre des meilleurs pianistes de Jazz français dont un est belge et un autre serbe ! Chacun dans leur style, ces mousquetaires (qui est Aramis ?) des claviers ont marqué l’histoire du jazz hexagonal. Un plateau de rêve pour l’instrument roi du Jazz. Deux pianos grand concert acoustiques et deux Fender Rhodes pour une variation jubilatoire et virtuose, puisée dans l’immense réservoir de connaissances de ces 4 têtes dansantes et ces huit mains expertes. Quelques compositions personnelles et d’autres inspirées de leurs maîtres dont une version de Caravan comme on en a peu connu et puis, ironique et respectueuse, l’attaque de We Are The Champions de Queen. « C’est époustouflant » aurait lancé Roberto Begnini !!! Pierre de Bethmann Pierre de Bethmann a un parcours original. En effet, après cinq années de conseil en management, il change radicalement d’orientation pour devenir pianiste de jazz en 1995 et enregistre quatre albums pour Blue Note. Auréolé d’une Victoire du Jazz en 2008 et gagnant du Grand Prix Jazz de l’Académie Charles Cros en 2016, Pierre de Bethmann a remporté de nombreux prix venant célébrer son talent. Baptiste Trotignon Pianiste de jazz aux influences éclectiques, Baptiste Trotignon mène une carrière régulièrement récompensée. Il s’associe au cours des années à divers musiciens, et devient progressivement l’une des références du jazz français contemporain. Sa technique sans faille, ses compositions et surtout ses improvisations enthousiastes font de Baptiste Trotignon un nom montant de la scène jazz française. Éric Legnini C’est au milieu des années 90 que l’on remarqua soudain, au sein du bouillonnant quintet de Stefano Di Battista, un jeune pianiste aussi discret que talentueux : Éric Legnini. Un style direct et généreux trempé dans l’âme noire du piano jazz ; un phrasé riche, à la fois raffiné et sensuel, toujours porté vers le chant, la voix, la mélodie ; une aptitude au swing exceptionnelle, servie par une rigueur et une sobriété dans la mise en place rythmique digne des grands maîtres du hard bop — il ne fallut que peu de temps à Legnini pour s’imposer. Bojan Z Bojan Zulfikarpasic, raccourci en Bojan Z, est un pianiste, claviériste et compositeur franco-serbe qui, s’est fait une place éminente dans le monde du jazz contemporain. Sensibilisé dès son plus jeune âge à une culture musicale universelle et sans barrière, il métisse jazz et musique balkanique. Autant à l’aise au piano qu’au fender rhodes, il s’illustre par son expressivité et sa capacité d’adaptation. Il met en œuvre un toucher élégant au service d’une musique qui conserve des traces des musiques d’Europe centrale. Une maîtrise grandement récompensée par de nombreux prix. Baptiste Trotignon : piano / Bojan Z : piano / Eric Legnini : piano / Pierre de Bethmann : piano _________________ Deluxe, c’est tout d’abord une histoire d’amitié qui a débuté en 2007 à Aix-en-Provence ! Kaya à la basse, Kilo à la batterie et aux platines, Pietre à la guitare, Soubri aux percus et aux machines, Pépé aux cuivres… Ce groupe d’électro-pop se compose de cinq musiciens et de Liliboy, une chanteuse à la voix suave et détonante. Deluxe a sorti trois albums, écrit la bande originale du film « Les Profs » et rencontré le succès avec des titres phares comme « Pony », qui cumule aujourd’hui plus de dix millions de vues sur YouTube. C’est également sur scène que le groupe avec leurs célèbres moustaches frétillantes, prend toute sa dimension où il offre au public un mélange explosif à l’énergie dévastatrice et contagieuse, totalement jubilatoire pour le corps et les oreilles ! Et en cette période particulière, cette joie qu’il communique au public va enflammer la scène du Théâtre Silvain ! Liliboy : chant Kaya : basse Kilo : batterie, scratch, beatmaking Pépé : cuivres, piano, chœurs Pietre : guitare, piano, chœurs Soubri : percussions

