Pianoforte Bourges, 4 février 2022, Bourges.

Pianoforte Bourges

2022-02-04 – 2022-02-04

Bourges Cher

12 EUR 12 32 Une affiche de rêve pour les amateurs de jazz ! Baptiste Trotignon, Eric Legnini, Bojan Z et Pierre de Bethmann réunis le temps d’un concert. Quatre grands pianistes se partagent deux pianos et deux Fender Rhodes pour une rencontre inédite et enthousiasmante.

Musique/Jazz : Pianoforte

+33 2 48 67 74 74 https://www.mcbourges.com/

Didier Péron

Bourges

