SMASHED PIANO’CKTAIL VILLE DE BOUGUENAIS Bouguenais, jeudi 16 mai 2024.

Un spectacle pour 9 jongleurs, 80 pommes rouges, 4 services de vaisselle ! Dans Smashed, les jongleurs enchaînent les cascades de jonglage en manipulant des pommes ! La manipulation du fruit défendu propose un regard sagace sur les relations tendues entre (sept) hommes et (deux) femmes. Un nouveau jonglage hybride, interprété à l’unisson et à la fraction de seconde. Drôle, inventif et original !

Tarif : 15.00 – 28.20 euros.

Début : 2024-05-16 à 20:00

Réservez votre billet ici

PIANO’CKTAIL VILLE DE BOUGUENAIS RUE GINSHEIM GUSTAVSBURG 44340 Bouguenais 44