RAVE LUCID PIANO’CKTAIL VILLE DE BOUGUENAIS Bouguenais, mercredi 10 avril 2024.

Rave Lucid réunit sur scène dix danseurs pour une création électro inspirée de l’univers des battles. Hypnotique !Laura Defretin est reconnue dans le hip-hop français et Brandon Masele est spécialisé en danse électro. Les deux danseurs sont champions de leurs disciplines et multiplient les collaborations avec Marion Motin, La Horde, Angèle, Christine and the Queens… Ensemble, ils créent la compagnie Mazelfreten. Rave Lucid, leur troisième spectacle, rend un hommage vibrant à la culture électro. Une danse urbaine de haut vol, intense !

Tarif : 15.00 – 28.20 euros.

Début : 2024-04-10 à 20:00

Réservez votre billet ici

PIANO’CKTAIL VILLE DE BOUGUENAIS RUE GINSHEIM GUSTAVSBURG 44340 Bouguenais 44