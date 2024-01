INTERZONE PIANO’CKTAIL VILLE DE BOUGUENAIS Bouguenais, 13 mars 2024, Bouguenais.

Entre rock et musique orientale, Interzone réunit deux musiciens d’exception : le oudiste Khaled Aljaramani et le guitariste Serge Teyssot-Gay.Quand le guitariste Serge Teyssot-Gay (ex membre de Noir Désir) et Khaled Aljaramani (oudiste syrien du groupe Bab Assalam) se rencontrent à Damas, le dialogue entre leurs deux instruments est immédiat. Ce croisement de leurs cultures respectives, entre l’Europe et l’Afrique du Nord, donne naissance au duo Interzone. Un univers musical enivrant qui s’étire entre musique électrique, acoustique et poétique. Magique !

Tarif : 13.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-03-13 à 20:00

PIANO’CKTAIL VILLE DE BOUGUENAIS RUE GINSHEIM GUSTAVSBURG 44340 Bouguenais 44