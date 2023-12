ANNE PACEO PIANO’CKTAIL VILLE DE BOUGUENAIS Bouguenais, 31 janvier 2024, Bouguenais.

Un concert événement de la batteuse aux trois Victoires de la musique !Batteuse et compositrice d’exception, Anne Paceo a su inventer un style singulier et identifiable dès les premières mesures. Avec S.H.A.M.A.N.E.S, elle puise son inspiration dans les musiques chamaniques. Inspirée autant par l’énergie des tambours de transe que par les chants sacrés, Anne Paceo livre un septième album à la fois introspectif et ouvert sur le monde.

Tarif : 15.00 – 28.20 euros.

Début : 2024-01-31 à 20:00

Réservez votre billet ici

PIANO’CKTAIL VILLE DE BOUGUENAIS RUE GINSHEIM GUSTAVSBURG 44340 Bouguenais 44