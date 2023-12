ARTHUR H PIANO’CKTAIL VILLE DE BOUGUENAIS Bouguenais, 18 janvier 2024, Bouguenais.

Artiste incontournable de la chanson française, Arthur H allie la poésie la plus exigeante à l’énergie du rock et à la jubilation de la pop. Dans son 12e album La vie, Arthur H raconte ses histoires rêvées ou réelles, qu’elles nous parlent d’un musicien du Titanic, d’un secret de famille ou de son amitié avec l’iconoclaste Brigitte Fontaine. Il enrichit ses nouvelles compositions d’inspirations cinématographiques avec des arrangements raffinés d’instruments à cordes. Un univers épris de liberté et de vitalité !

Tarif : 21.00 – 34.20 euros.

Début : 2024-01-18 à 20:00

Réservez votre billet ici

PIANO’CKTAIL VILLE DE BOUGUENAIS RUE GINSHEIM GUSTAVSBURG 44340 Bouguenais