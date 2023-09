LEYLA MACCALLA PIANO’CKTAIL VILLE DE BOUGUENAIS Bouguenais, 9 novembre 2023, Bouguenais.

LEYLA MACCALLA PIANO’CKTAIL VILLE DE BOUGUENAIS a lieu à la date du 2023-11-09 à 20:00:00.

Tarif : 15 à 28.2 euros.

Après avoir obtenu un Grammy Award avec le groupe Carolina Chocolate Drops et cinq albums solo, Leyla McCalla explore ses racines haïtiennes. Avec Breaking The Thermometer, Leyla McCalla s’est plongée dans l’héritage de Radio Haïti, la première station de radio à réaliser des reportages en kreyòl haïtien et à diffuser la voix du peuple. Captivante sur scène, la chanteuse et multi-instrumentiste combine compositions originales, rythmes afro-caraïbéens et extraits radiophoniques. Un voyage sonore immersif.

Réservez votre billet ici

PIANO’CKTAIL VILLE DE BOUGUENAIS

RUE GINSHEIM GUSTAVSBURG Bouguenais 44340

