Concert des Harmonies Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais, samedi 3 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-03 20:00 –

Gratuit : non Tout public

Sur la belle scène du Piano’cktail, l’harmonie des écoles de musique de Bouguenais et de Saint-Aignan de Grand Lieu va jouer les maîtres de cérémonie et invite les ensembles d’instruments à vent juniors. La première partie de cette soirée des harmonies sera confiée aux Zinzins de la musique et aux Vents d’Ouest, sous la direction de Marjorie Doukhan et de Valérie Le Trouher. En seconde partie, vous pourrez apprécier la fougue et l’énergie de l’orchestre sous la direction d’Alain Rousseau. INFOS PRATIQUES Samedi 3 février à 20hTout publicGratuitAccès librePiano’cktail à Bouguenais

Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Villages Centre Sud Est Bouguenais 44340

02 40 65 05 25 http://www.pianocktail-bouguenais.fr/ billetterie.pianocktail@ville-bouguenais.fr 02 40 26 44 70 https://my.weezevent.com/concert-des-harmonies-2024