Gratuit : non 18 € / 14 € réduit (moins de 12 ans, chercheur d’emploi) / Gratuit (moins de 6 ans) Billetterie : helloasso.com Concert d’Amazin’Gospel, choeur gospel nantais de 45 choristes.Ne manquez pas cette occasion de vous laisser emporter par les mélodies envoûtantes d’Amazin’Gospel. Du negro-spiritual au gospel contemporain, voire urbain, leur répertoire est éclectique. Chef de choeur : Bertrand Richou Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Villages Centre Sud Est Bouguenais 44340

02 40 65 05 25 http://www.pianocktail-bouguenais.fr/ billetterie.pianocktail@ville-bouguenais.fr https://www.facebook.com/events/s/concert-gospel-metamorphoses/1354987698770822

Piano'cktail - Théâtre municipal de Bouguenais
Adresse Rue Ginsheim Gustavsburg
Ville Bouguenais
Departement Loire-Atlantique

