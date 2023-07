Visites du théâtre Piano’cktail, théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais, 16 septembre 2023, Bouguenais.

Visites du théâtre Samedi 16 septembre, 11h00, 14h30, 17h00 Piano’cktail, théâtre municipal de Bouguenais Gratuit sur réservation

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, le Piano’cktail ouvre ses portes. Coulisses, scène, loges, techniques de son et lumière, recoins secrets… Venez découvrir l’envers du décor, l’histoire du théâtre et les métiers du spectacle vivant !

Piano’cktail, théâtre municipal de Bouguenais Rue Ginsheim-Gustavsburg, 44340 Bouguenais Bouguenais 44340 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 65 05 25 https://www.pianocktail-bouguenais.fr/ https://www.facebook.com/pianocktail.bouguenais;https://www.instagram.com/piano.cktail/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.pianocktail-bouguenais.fr/ »}] Depuis plus de 30 ans, le Piano’cktail ouvre ses portes au spectacle vivant : théâtre, danse musique, humour, cirque… pour s’émerveiller et réfléchir sur notre société. Théâtre municipal de Bouguenais, le Piano’cktail remplit pleinement son rôle de service public en soutenant la vie culturelle sur son territoire et en demeurant un lieu de découvertes accessible à tous les publics. Grand parking, abri vélo sur place, Bus 36/78/88 (arrêt Piano’cktail)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

© Ville de Bouguenais