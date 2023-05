Dominique A Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais, 11 mai 2023, Bouguenais.

2023-05-11

Horaire : 20:00

Gratuit : non 12€ à 26€

À la fois écrivain, poète, compositeur, interprète, Dominique A a révolutionné la chanson française. Son album fondateur La Fossette a marqué une génération et donné son élan à toute une scène nantaise (Philippe Katerine, Little Rabbits). Depuis, il a fait son chemin discrètement, a remporté des Victoires, écrit pour les plus grands, de Bashung à Daho. Plus de 30 ans et 14 albums plus loin, l’empreinte de Dominique A n’a cessé de s’étendre, sans fard et sans fanfare. Un rendez-vous à ne pas manquer !

Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais 44340

02 40 65 05 25 http://www.pianocktail-bouguenais.fr/ billetterie.pianocktail@ville-bouguenais.fr