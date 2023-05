Le Grand Sot, Collectif Les Autres – Marion Motin Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

2023-04-13

Horaire : 20:00

Gratuit : non 12€ à 26€ Marion Motin a fait danser Stromae, Angèle, Dua Lipa ou encore Juliette Binoche. Dans Le Grand Sot, un groupe de huit sportifs bataille avec l’esprit d’équipe, l’ambition personnelle, le dépassement de soi, l’échec, sous l’oeil d’un commentateur cynique et facétieux. La chorégraphe s’amuse à parodier les comportements humains tout en imposant un rythme effréné à ses danseurs. Puissant ! Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais 44340

02 40 65 05 25
billetterie.pianocktail@ville-bouguenais.fr
Piano'cktail - Théâtre municipal de Bouguenais
Rue Ginsheim Gustavsburg
Bouguenais
Loire-Atlantique
12€ à 26€

