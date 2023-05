La leçon de français – par Pépito Matéo Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes La leçon de français – par Pépito Matéo Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais, 5 avril 2023, Bouguenais. 2023-04-05

Horaire : 20:00

Gratuit : non 8€ à 16€ 250 millions de personnes parlent français à travers le monde et pourtant elles ne parlent pas tout à fait la même langue… Le conteur Pépito Matéo partage son goût pour l’ambiguïté des mots. Son récit humaniste parle aussi bien de parcours familiaux, de notre rapport au monde que d’histoires absurdes et cocasses. Une histoire poétique de l’intégration. Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais 44340

02 40 65 05 25 http://www.pianocktail-bouguenais.fr/ billetterie.pianocktail@ville-bouguenais.fr Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Piano'cktail - Théâtre municipal de Bouguenais Adresse Rue Ginsheim Gustavsburg Ville Bouguenais Departement Loire-Atlantique Tarif 8€ à 16€ Lieu Ville Piano'cktail - Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais

Piano'cktail - Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouguenais/

La leçon de français – par Pépito Matéo Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais 2023-04-05 was last modified: by La leçon de français – par Pépito Matéo Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Piano'cktail - Théâtre municipal de Bouguenais 5 avril 2023 Piano'cktail - Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais Nantes

Bouguenais Loire-Atlantique