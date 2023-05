Thomas Fersen Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais, 1 avril 2023, Bouguenais.

2023-04-01

Horaire : 20:00

Gratuit : non 12€ à 26€

Chanteur et auteur, Thomas Fersen a écrit le journal intime de ce personnage que l’on retrouve dans toutes ses chansons : un adolescent nonchalant et paresseux caché derrière sa frange. Autour de ce roman délirant, Thomas Fersen imagine un spectacle parlé et chanté, où des extraits du livre apportent un éclairage inédit sur ses chansons les plus célèbres. Poétique, touchant et drôle !

Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais 44340

02 40 65 05 25 http://www.pianocktail-bouguenais.fr/ billetterie.pianocktail@ville-bouguenais.fr