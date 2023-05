Ces filles-là Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 20:00

Gratuit : non 10€ à 21€ à partir de 12 ans Vingt filles ont grandi ensemble et forment un groupe uni. Jusqu’au jour où l’une d’entre elles est victime de cyber-harcèlement. Commentaires, rires, insultes… Un chœur de jeunes femmes nous raconte l’histoire de Scarlett. Sur scène, six comédiennes, ghettos-blasters en main, baskets bien lacées, regardent le public droit dans les yeux pour lui dire : “entre filles, il faut se serrer les coudes”. Public : à partir de 12 ans Les Trucs en + : bord de scèneÉchangez avec les artistes après le spectacle. Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais 44340

02 40 65 05 25 http://www.pianocktail-bouguenais.fr/ billetterie.pianocktail@ville-bouguenais.fr

