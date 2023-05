Mon père est une chanson de variété – Cie L’outil de la ressemblance Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Mon père est une chanson de variété – Cie L’outil de la ressemblance Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais, 9 mars 2023, Bouguenais. 2023-03-09

Horaire : 20:00

Gratuit : non de 10€ à 21€ C’est l’histoire (vraie ?) du petit Robert (Sandoz) qui n’a jamais connu son père. Entouré d’une famille très aimante, il s’est trouvé des pères de substitution dans les chansons de variété qui ont rythmé sa vie de jeune adulte : Michel Sardou, Jean-Jacques Goldman, Joe Dassin… Que l’on aime ou pas la chanson française, il y a toujours un moment où elle résonne fort dans les oreilles. On chante à cœur joie ! Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais 44340

02 40 65 05 25 http://www.pianocktail-bouguenais.fr/ billetterie.pianocktail@ville-bouguenais.fr Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Piano'cktail - Théâtre municipal de Bouguenais Adresse Rue Ginsheim Gustavsburg Ville Bouguenais Departement Loire-Atlantique Tarif de 10€ à 21€ Lieu Ville Piano'cktail - Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais

Piano'cktail - Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouguenais/

Mon père est une chanson de variété – Cie L’outil de la ressemblance Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais 2023-03-09 was last modified: by Mon père est une chanson de variété – Cie L’outil de la ressemblance Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Piano'cktail - Théâtre municipal de Bouguenais 9 mars 2023 Piano'cktail - Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais Nantes

Bouguenais Loire-Atlantique