PianoCité Fondation des Etats-Unis, 22 janvier 2023, Paris. Le dimanche 22 janvier 2023

de 15h00 à 16h15

PianoCité est un nouveau rendez-vous mensuel qui met à l'honneur les pianistes résidents à la Cité internationale universitaire de Paris. Ces concerts vous invitent à rentrer dans leurs univers musicaux dans une esthétique et maison différente chaque fois. Une invitation aussi à découvrir l'âme singulière de chaque piano du campus. Pour cette édition la Fondation des États-Unis à le plaisir de laisser la scènes à ses pianistes en résidence, Edgar Jaber et Ian Tomaz, qui joueront avec quelques-unes de leurs amies musiciennes, Konami Tadokoro, de la Maison du Japon, ainsi que Marlaina Owens et Isabelle Pazar, toutes les deux résidentes de la FEU. Fondation des Etats-Unis 15 boulevard Jourdan 75014 Paris

