Pianobar – Musique et vibrations Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Pianobar – Musique et vibrations Brest, 3 mars 2022, Brest. Pianobar – Musique et vibrations La Raskette 5 Rue de la Réunion Brest

2022-03-03 – 2022-03-03 La Raskette 5 Rue de la Réunion

Brest Finistère La Raskette, c’est des évènements tout au long de la semaine, venez découvrir les différents formats artistiques qui vous sont proposés pour accompagner votre apéro ou votre repas. Concert d’application des élèves de Musique & Vibrations. Ils sont accompagnés sur cette magnifique scène par les musiciens du groupe Inner Chimp Orchestra. contact@laraskette.com +33 2 98 80 31 99 https://www.laraskette.com/programmation-concert-brest La Raskette, c’est des évènements tout au long de la semaine, venez découvrir les différents formats artistiques qui vous sont proposés pour accompagner votre apéro ou votre repas. Concert d’application des élèves de Musique & Vibrations. Ils sont accompagnés sur cette magnifique scène par les musiciens du groupe Inner Chimp Orchestra. La Raskette 5 Rue de la Réunion Brest

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brest Adresse La Raskette 5 Rue de la Réunion Ville Brest lieuville La Raskette 5 Rue de la Réunion Brest Departement Finistère

Brest Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Pianobar – Musique et vibrations Brest 2022-03-03 was last modified: by Pianobar – Musique et vibrations Brest Brest 3 mars 2022 Brest finistère

Brest Finistère