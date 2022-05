Pianobar de Per-Yann Seité Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Pianobar de Per-Yann Seité Brest, 5 mai 2022, Brest. Pianobar de Per-Yann Seité La Raskette 5 Rue de la Réunion Brest

2022-05-05 19:00:00 – 2022-05-05 23:00:00 La Raskette 5 Rue de la Réunion

Brest Finistère L’Afterwork Piano Bar débarque !!! C’est un tout nouveau créneau que Per-Yann et l’équipe de la Raskette ont hâtent de vous faire découvrir :

Pratiquant le piano depuis 35 ans, Per-Yann SEITE est ce qu’on appelle dans le jargon un PTT (Pianiste Tout Terrain) ! Voilà, les choses sont dites. Niveau CV, il n’y avait plus assez d’encre dans l’imprimante pour tous vous expliquer. On vous a donc fait un résumé : Il a accompagné divers chanteurs et chanteuses en jouant dans différentes formations musicales depuis maintenant 25 ans, son spectre musical est donc très large ! En créant son école de musique « Musique&Vibrations » basée à Brest il y’a maintenant 15 ans , il s’est créé un solide répertoire, avec plus de 150 morceaux tous styles confondus (Pop, Jazz, Soul, Funk…). En bref, voilà quelqu’un qui saura vous offrir un moment de convivialité, d’émotion, de partage en vous faisant voyager à travers les touches blanches et noires de son clavier. Ceci le temps d’un verre, d’une planche ou d’un dîner… N’est il pas un moment à ne pas louper ? Bah si. contact@laraskette.com +33 2 98 80 31 99 https://www.laraskette.com/programmation-concert-brest L’Afterwork Piano Bar débarque !!! C’est un tout nouveau créneau que Per-Yann et l’équipe de la Raskette ont hâtent de vous faire découvrir :

Pratiquant le piano depuis 35 ans, Per-Yann SEITE est ce qu’on appelle dans le jargon un PTT (Pianiste Tout Terrain) ! Voilà, les choses sont dites. Niveau CV, il n’y avait plus assez d’encre dans l’imprimante pour tous vous expliquer. On vous a donc fait un résumé : Il a accompagné divers chanteurs et chanteuses en jouant dans différentes formations musicales depuis maintenant 25 ans, son spectre musical est donc très large ! En créant son école de musique « Musique&Vibrations » basée à Brest il y’a maintenant 15 ans , il s’est créé un solide répertoire, avec plus de 150 morceaux tous styles confondus (Pop, Jazz, Soul, Funk…). En bref, voilà quelqu’un qui saura vous offrir un moment de convivialité, d’émotion, de partage en vous faisant voyager à travers les touches blanches et noires de son clavier. Ceci le temps d’un verre, d’une planche ou d’un dîner… N’est il pas un moment à ne pas louper ? Bah si. La Raskette 5 Rue de la Réunion Brest

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brest Adresse La Raskette 5 Rue de la Réunion Ville Brest lieuville La Raskette 5 Rue de la Réunion Brest Departement Finistère

Brest Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Pianobar de Per-Yann Seité Brest 2022-05-05 was last modified: by Pianobar de Per-Yann Seité Brest Brest 5 mai 2022 Brest finistère

Brest Finistère