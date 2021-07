Paris Les Abesses Paris Piano Works Debussy Les Abesses Paris Catégorie d’évènement: Paris

TOUT LE RAFFINEMENT D’UNE DÉCLARATION D’AMOUR AUX NOTES ET À LA LIBERTÉ. UN MONOLOGUE DANSÉ, PORTÉ PAR LA MODERNITÉ ÉTERNELLE DE CLAUDE DEBUSSY. Claude Debussy révolutionna la musique au tournant du XIXe siècle. Les chorégraphes flamands ont bousculé les canons esthétiques de la danse, à partir des années 1980. Lisbeth Gruwez, qui a plongé dans cette effervescence tel un poisson dans l’eau, notamment avec Jan Fabre dont elle fut une interprète remarquée, interprète ici un concert chorégraphique en parfaite harmonie avec la pianiste et chercheuse Claire Chevallier, elle-même complice artistique d’Anne Teresa De Keersmaeker. De turbulences en questionnements intérieurs, Gruwez crée une oeuvre de grande maturité qui répond, à travers le temps, à l’univers originel de Rosas. Les gestes, entre apesanteur et sentiment tragique, dansent « l’espace entre les notes », synonyme de musique selon Claude Debussy. Aussi le corps de la danseuse donne chair à la musique, comme pour se glisser dans le rôle du chanteur. Un récital chorégraphique où chaque instant fait briller la vie ! Avec Lisbeth Gruwez, Claire Chevallier Chorégraphie : Lisbeth Gruwez // Musique : Claude Debussy // Assistance artistique : Maarten van Cauwenberghe // Dramaturgie : Bart Meuleman // Création Lumières : Stef Alleweireldt // Scénographie : Marie Szersnovicz // Son : Alban Moraud & Maarten van Cauwenberghe Spectacles -> Danse Les Abesses 31 Rue des Abbesses Paris 75018

