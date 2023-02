PIANO – VIOLON : UN AUTRE SCHUBERT LES CONCERTS 2022/23 PALAIS NEPTUNE TOULON Catégories d’Évènement: Toulon

PIANO – VIOLON : UN AUTRE SCHUBERT LES CONCERTS 2022/23 PALAIS NEPTUNE, 6 février 2023, TOULON. PIANO – VIOLON : UN AUTRE SCHUBERT LES CONCERTS 2022/23 PALAIS NEPTUNE. Un spectacle à la date du 2023-02-06 à 20:00 (2023-02-06 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros. LE FESTIVAL DE MUSIQUE DE TOULON (L.2-1084912&3-1084911) PRESENTE CE CONCERT Renaud Capuçon (violon) David Fray (piano)Franz Schubert Sonatine en sol mineur, D. 408 Franz Schubert Sonate en la majeur, D. 574Franz Schubert Fantaisie en do majeur, D. 934PMR : 0494935545 Votre billet est ici PALAIS NEPTUNE TOULON Place de Besagne Var LE FESTIVAL DE MUSIQUE DE TOULON (L.2-1084912&3-1084911) PRESENTE CE CONCERT Renaud Capuçon (violon)

Lieu PALAIS NEPTUNE Adresse Place de Besagne Ville TOULON

