Autour de leur piano Erard de 1917, les trois musiciens du Piano Trotteur vous proposent un voyage dans le temps, à l’âge d’or de l’effervescence musicale parisienne. Au fil des collaborations et amitiés qui ont lié cette grande manufacture de pianos aux plus importants talents musicaux des 19e et 20e siècles, nous découvrirons le rôle central qu’ont joué les fabricants de pianos français dans le développement et la promotion des artistes de l’époque. **Á la fois pianistes, accordeurs, réparateurs et déménageurs de pianos, Pierre, Marie et Jean-Philippe proposent un spectacle pédagogique, parsemé d’anecdotes et d’explications techniques, à la (re)découverte d’esthétiques et de sonorités oubliées.** Musique et patrimoine réunis en un seul lieu : enchantement garanti ! **Animation pédagogique, en plein air, dans les Jardins du Musée de la Faïence Frédéric Blandin.** **En cas de conditions météorologiques défavorables, l’animation pourra être transférée au Théâtre municipal.**

Entrée libre et gratuite dans la limite des places assises disponibles

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021 Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest 58000 nevers Nevers Nièvre

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00

