Midori Kuhara est née au Japon, où elle a reçu une double formation en musique et en art du piano d’une part et en arts traditionnels japonais d’autre part. Son interprétation trouve à la fois une synthèse et une expression naturelle dans son rapport aux œuvres musicales : sobriété, intériorité, profondeur. Son attitude envers le clavier évite toute concession au spectacle, mais trouve au contraire une essentialité concentrée dans la recherche de l’intériorité et du juste rendu émotionnel de la page musicale. [https://midorikuhara.com/](https://midorikuhara.com/) Mendelssohn, Liszt, Chopin, Debussy

Midori Kuhara dans un récital de piano romantique et impressionniste. Mendelssohn, Liszt, Chopin, Debussy
Studio L'Accord Parfait 47 rue Ramey, 75018 Paris
14 mai 2022, 20:00

