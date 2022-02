Piano romantique à une date ultérieure Maison de Pays Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Nyons

Maison de Pays, le lundi 23 mai à 15:00

Par Catherine Sternis, pianiste En illustrant son propos d’extraits interprétés au piano, Catherine Sternis nous entraîne à travers l’Europe dans l’univers des compositeurs romantiques, de Ludwig van Beethoven à Johannes Brahms. Elle nous révèle aussi bien l’originalité de ce mouvement musical que ses liens avec le romantisme littéraire et pictural.

Entrée libre pour les adhérents, participation de 5 € pour les non-adhérents.

2022-05-23T15:00:00 2022-05-23T16:30:00

