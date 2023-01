Piano : Récital d’Alexandra SEGAL Bagnères-de-Bigorre, 24 février 2023, Bagnères-de-Bigorre .

Piano : Récital d’Alexandra SEGAL

BAGNERES-DE-BIGORRE à la Halle aux Grains Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées à la Halle aux Grains BAGNERES-DE-BIGORRE

2023-02-24 – 2023-02-24

à la Halle aux Grains BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées

.Elle est apparue dans plusieurs lieux notables tels que l’Athénée roumain, l’Orchestre philharmonique de Kyiv, le Musée des arts de Tel Aviv, et a été diffusée en direct sur les chaînes de télévision et de radio nationales de Roumanie (TVR), d’Israël (Kan Kol HaMusica) et d’Ukraine (NSTU).

Alexandra a joué avec l’Orchestre philharmonique George Enescu, l’Orchestre symphonique de Jérusalem, l’Orchestre symphonique de Haïfa, l’Orchestre de chambre de Kiev, l’Orchestre philharmonique de Donetsk, l’Orchestre philharmonique de Pitesti, l’Orchestre symphonique de Raanana et l’Orchestre symphonique de l’école de musique Buchmann-Mehta sous la direction d’Avi Ostrowsky, Yoav Talmi, Kensho Watanabe et Vag Papian.

​Alexandra est née à Kyiv, en Ukraine, en 1995. Elle a commencé ses études de piano avec le prof. Nathalie Tolpygo. Elle a obtenu son baccalauréat à l’école de musique Buchmann-Mehta avec le prof. Tomer Lev et son Master à l’Université de Musique Franz Liszt à Weimar, Allemagne avec le prof. Balazs Szokolay. Elle termine actuellement ses études à l’Université de musique et des arts du spectacle de Graz avec le prof. Milana Chernyavska.

Tarif : (plus d’infos à venir)

Concert organisé par l’association Piano Pic.

Lauréate du premier prix du Concours international de piano George Enescu de renommée mondiale et lauréate de nombreux concours internationaux, la pianiste israélo-ukrainienne Alexandra Segal mène une carrière active, donnant des concerts aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, en Israël, en Roumanie, en Autriche. , Pologne, Croatie, Ukraine et plus encore.

à la Halle aux Grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

dernière mise à jour : 2023-01-10 par