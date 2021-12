Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe PIANO OFF ! ENQUÊTE MUSICALE AU MUSÉE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Le Mans Sarthe Le Mans Sarthe Les élèves de la maîtrise et du chœur préparatoire du conservatoire de la ville proposent de parcourir le musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt au rythme d’une enquête musicale. Un spectacle ludique, pédagogique et participatif !

Avec les élèves du chœur préparatoire et de la maîtrise de Marielle Favre.

