PIANO – LEVI SCHECHTMANN

PIANO – LEVI SCHECHTMANN, 4 décembre 2022, . PIANO – LEVI SCHECHTMANN



2022-12-04 – 2022-12-04 Ses premiers cours de piano à l’âge de sept ans ont suscité une grande passion pour la musique qui n’a cessé de grandir grâce au soutien de son premier professeur, Mme Ljudmila Botchkovskaia. Levi a participé avec succès à de nombreuses compétitions nationales et internationales et a reçu de nombreux premiers prix et autres récompenses. À l’âge de quinze ans, il donne son premier concert solo à Reinbek Castle, rendu possible grâce à la Fondation Donati. Le jeune musicien étudie actuellement à l’Académie Andreas Franke à Hambourg (HfMT Hambourg) et est actuellement enseigné par la pianiste concertiste et professeure Mme Julija Botchkovskaia. Levi a hâte de partager son amour pour la musique avec le public en France. Tout public / Gratuit / Sur réservation / Durée : 1h30 / Théâtre Élisabéthain dernière mise à jour : 2022-08-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville