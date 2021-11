Villeneuve-d'Ascq Quanta Nord, Villeneuve-d'Ascq Piano Juke Box Quanta Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Piano Juke Box Quanta, 25 février 2022, Villeneuve-d'Ascq. Piano Juke Box

Quanta, le vendredi 25 février 2022 à 19:30

Simon Fache peut tout jouer, mais à sa façon. Pour ce concert totalement improvisé et interactif, c’est vous qui décidez de la musique ! Vous n’avez qu’à en toucher deux mots à son acolyte, Larry Tournel et vous aurez droit à un Johnny en salsa, du Beethoven en tango ou une fugue à trois voix sur du Maître Gims. Ramenez vos cds, vinyles, mp3, cassettes… pour mettre au défi Simon Fache.

10€ / 7€ (moins de 8 ans) pour le concert (restauration possible en sus sur place)

Simon Fache peut tout jouer, mais à sa façon. Pour ce concert totalement improvisé et interactif, c’est vous qui décidez de la musique ! Quanta 7 chemin du grand marais Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T19:30:00 2022-02-25T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Quanta Adresse 7 chemin du grand marais Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Quanta Villeneuve-d'Ascq