PIANO – JOHAN DUPONT, 6 novembre 2022

PIANO – JOHAN DUPONT



2022-11-06 – 2022-11-06

Johan Dupont commence l’apprentissage du piano à l’âge de 4 ans. Parallèlement à une formation classique au Conservatoire de Liège, il fréquente aussi la classe d’improvisation de Garett List et suit les cours du pianiste Eric Legnini à la section Jazz du Conservatoire Royal de Bruxelles. Johan Dupont est avant tout un musicien improvisateur, remettant au goût du jour une musique Orale plus qu’écrite, utilisant la partition comme un outil et non comme une fin en soi ; cette conception de la musique lui procure une extrême liberté et lui permet de passer d’un style à un autre avec aisance.

Il se produit en Belgique et en France au sein de plusieurs formations, notamment avec le guitariste Samson Schmitt, guitariste manouche de renom, mais aussi en tant que pianiste accompagnateur avec les chanteuses Julie Mossay et Sarah Laulan, dans le spectacle Sisters in Crime.

C’est en version piano solo que nous le retrouvons ici, dans un programme éclectique et varié, mêlant standards de jazz, répertoire classique et compositions personnelles.

À partir de 5 ans / Gratuit / Sur réservation / Durée : 1h30 / Théâtre Élisabéthain

