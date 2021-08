Piano Gourmand Seuilly, 18 août 2021, Seuilly.

Piano gourmand avec Vincent Besnard

Les mercredis 4, 18 et 25 août

Venez dégustez des fouées cuites au four à pain de l’Abbaye de Seuilly sur des airs de piano !

RV à 19 h 30 à l’Abbaye de Seuilly

Restauration de fouées cuites au four à pain de l’Abbaye de Seuilly sur place

Animation en extéreiur dans la cour de l’Abbaye de Seuilly – solution de repli sur place au besoin

accueilvaldevienne@orange.fr +33 2 47 93 92 03

