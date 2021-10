Hirson Hirson Aisne, Hirson Piano et violon, Beethoven plus vrai que nature Hirson Hirson Catégories d’évènement: Aisne

Hirson Aisne Hirson 2 2 10 Le poétique envol d'une alouette au-dessus des paysages de la verte Angleterre, une superbe « tempête de mer » animée par un violon en furie : tels sont les paysages contrastés évoqués par ce programme conclu par la Symphonie Pastorale, de Beethoven. « Plutôt expression des sentiments que peinture » avait précisé le célèbre compositeur pour la création de cette œuvre, à Vienne en 1808. Ainsi naissait, à l'aube du romantisme, une nouvelle vision de la nature adossée à l'utopie d'une civilisation bienveillante et fraternelle. Direction : Jean-Jacques Kantorow. Soliste : Amaury Coeytaux – violon.

