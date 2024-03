Piano et Poésie Rue Curie Saint-Pierre-Quiberon, vendredi 22 mars 2024.

A17h. Dans le cadre de la 7eme édition du Printemps des poètes, la médiathèque vous propose une soirée d’émotions et de découvertes, où l’art sous toutes ses formes se rencontrent pour célébrer la beauté qui réside dans chaque mot, chaque note, et dans les espaces infinis de l’imagination.

Dominique Toutlemonde et Roser Segura, vous conduiront dans un voyage onirique à travers les œuvres poétiques de Joan Salvat Papasseit et Rosa Luxembourg. Accompagnées par les mélodies de Michel Muñoz au piano, les poésies prendront une nouvelle dimension, fusionnant avec les compositions intemporelles de Bach et Satie.

Il faut parfois que l’on nous suggère la beauté , une phrase inspirante tirée des paroles de Rosa Luxembourg, qui résonne comme une invitation à explorer les profondeurs de l’âme à travers la poésie et la musique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 17:00:00

fin : 2024-03-22

Rue Curie Médiathèque

Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne

