Piano Ensemble joue Simeon Ten Holt : Canto Ostinato – Festival Variations Salon Mauduit / Pôle associatif Désiré Colombe, 23 avril 2022, Nantes.

2022-04-23

Horaire : 17:00

Gratuit : non 10 € / 15 € (hors frais de location en ligne) BILLETTERIES :- festival-variations.fr/billetterie- billetterie du lieu unique, entrée quai Ferdinand-Favre, Nantes – 02 40 12 14 34 – du mardi au samedi de 12h à 18h

Jouée des milliers de fois dans le monde, “Canto Ostinato” est la pièce contemporaine la plus populaire et la plus jouée du compositeur néerlandais Simeon Ten Holt. Cette œuvre minimale mélancolique, composée en 1979, a marqué un changement majeur dans le style du compositeur, après deux décennies consacrées à la musique sérielle et électronique. Construite à partir d’un court motif musical répété librement par un groupe d’instruments, cette œuvre sans compromis trouve ses racines dans des œuvres classiques telles que “In C” de Terry Riley.L’interprétation avec quatre pianos à queue du Piano Ensemble, collectif passionné qui a fait du répertoire pour plusieurs pianos sa spécialité, se déploie comme un rituel hypnotique. Piano Ensemble, invité par Stephen O’Malley dans le cadre d’une carte blanche.Stephen O’Malley, alias SOMA, est musicien, compositeur, producteur et artiste visuel. Guitariste emblématique de la scène doom-metal, l’artiste est membre fondateur de groupes tels que Burning Witch, Sunn O))) ou Khanate. Artiste associé au lieu unique pour la saison 2021-22, il invite trois artistes pour cette édition 2022 de Variations : Kali Malone, Ellen Arkbro et Piano Ensemble et propose une découverte de l’œuvre du compositeur Ákos Rózmann. Dans le cadre du festival Variations, musiques pour piano et claviers (12 au 24 avril 2022)

Salon Mauduit / Pôle associatif Désiré Colombe adresse1} Nantes 44100