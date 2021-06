Piano en Fleurs #1: Vittorio Forte Parc de la Cômerie, 1 août 2021-1 août 2021, Marseille.

Piano en Fleurs #1: Vittorio Forte

Parc de la Cômerie, le dimanche 1 août à 18:30

[http://www.pianoenfleurs.com](http://www.pianoenfleurs.com)ique, le jazz, la botanique et la gastronomie. Des artistes d’exception et des producteurs locaux investis pour vous faire découvrir, en plus des concerts, l’horticulture et l’art culinaire. Car pour toutes ces matières, la Méditerranée est un berceau foisonnant et notre territoire regorge d’acteurs de terrain passionnés. Nous souhaitons, à travers ce rendez-vous culturel, valoriser les circuits courts et la nécessité de préserver la biodiversité de nos terres… Vittorio Forte Dimanche 1er août 2021 à 18h30 « … Une première écoute pour prendre oreille, une seconde pour faire le tour du propriétaire, les suivantes pour goûter cet art du piano et ses émotions fortes, d’un compositeur dans le fond fort malin, tenant théâtralement son auditoire en éveil, et un pianiste qui ne l’est pas moins. » J.M. Warszawsky ▶ Accès Parc de la Cômerie 5 rue de lacédémone 13006 Marseille ▶ Billetterie en ligne Tarif normal / 1 concert : 25€ Tarif réduit / 1 concert : 15€ Pass 2 concerts : 40€ / 35€ Pass 3 jours / 5 concerts : 100€ / 80€ ▶ Une question ? 06 07 65 48 54 contact[@]pianoenfleurs.com www.pianoenfleurs.com Une co-production Arts et Musiques en Provence & la Cie Nine Spirit. En collaboration avec Marseille Concerts et ENSAMM.

15 / 25€ // Pass 2 concerts : 40€ / 35€ // Pass 3 jours / 5 concerts : 100€ / 80€

♫♫♫

Parc de la Cômerie 5 rue de lacédémone 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-01T18:30:00 2021-08-01T20:30:00