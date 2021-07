Marseille Parc de la Cômerie Bouches-du-Rhône, Marseille Piano en Fleurs #1: Boyan Vodenitcharov Parc de la Cômerie Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

[http://www.pianoenfleurs.com](http://www.pianoenfleurs.com)31 juillet 2021 à 21h00 « … Échappant à la compartimentation tout en lui faisant honneur, Boyan Vodenitcharov reste fidèle à ces mots délicieux signés Stravinsky : « Changer de style, c’est chercher le côté frais de l’oreiller. »…. » Accès Parc de la Cômerie 5 rue de lacédémone 13006 Marseille ▶ Billetterie en ligne Tarif normal [1 concert] ➤ 25€ Tarif réduit* [1 concert] ➤ 15€ Pass 1 jour [2 concerts] ➤ 40€/normal • 35€/réduit* Pass 3 jours [5 concerts] ➤ 100€/normal • 80€/réduit* * 12-18 ans, demandeur d’emploi, étudiants, PMR Gratuit pour les -12 ans ▶ Une question ? 06 07 65 48 54 [contact@pianoenfleurs.com](mailto:contact@pianoenfleurs.com) www.pianoenfleurs.com Une co-production Arts et Musiques en Provence & la Cie Nine Spirit. En collaboration avec Marseille Concerts et ENSAMM. ツ Organisation dans le respect du protocole sanitaire

