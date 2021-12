Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe PIANO DANS LE TRAM Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

PIANO DANS LE TRAM Le Mans, 26 janvier 2022, Le Mans. PIANO DANS LE TRAM Départ arrêt Saint-Martin Avenue Jean Jaurès Le Mans

2022-01-26 – 2022-01-26 Départ arrêt Saint-Martin Avenue Jean Jaurès

Le Mans Sarthe Concert des élèves du Conservatoire à Rayonnement Départemental du Mans Départ arrêt Saint-Martin Avenue Jean Jaurès Le Mans

dernière mise à jour : 2021-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Départ arrêt Saint-Martin Avenue Jean Jaurès Ville Le Mans lieuville Départ arrêt Saint-Martin Avenue Jean Jaurès Le Mans