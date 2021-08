Carvin L'Atelier Média Carvin, Pas-de-Calais PIANO BATTLE | MUSIQUE L’Atelier Média Carvin Catégories d’évènement: Carvin

L'Atelier Média, le dimanche 12 septembre à 16:00

**CONCERT** _Dimanche 12 septembre 2021 à l’Atelier Media de Carvin • À partir de 16h00 • Durée : 2h00 • Tout public • Gratuit, réservation conseillée • Avec Simon Fache et Jacques Schab. Fournisseur d’accès à l’imaginaire : Emmanuel Leroy. Un concert proposé dans le cadre de la programmation culturelle de l’Atelier Media._ Quand deux pianistes se défient et s’affrontent musicalement, les notes volent dans tout le théâtre et les spectateurs ébahis ne savent plus s’ils doivent admirer la virtuosité, rire de l’imagination des interprètes ou simplement goûter au plaisir de se laisser emporter par la musique… Une soirée musicale exceptionnelle pour toutes les oreilles. _**Un spectacle labellisé Aide à la Diffusion par le**_ [_**Conseil Départemental du Nord**_](https://lenord.fr/) _**proposé par l’Atelier Media en partenariat avec la ville de Carvin.**_

Tout Public • Gratuit, réservation conseillée.

L'Atelier Média Place de la Gare – 62220 Carvin Carvin Pas-de-Calais

2021-09-12T16:00:00 2021-09-12T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Carvin, Pas-de-Calais Autres Lieu L'Atelier Média Adresse Place de la Gare - 62220 Carvin Ville Carvin lieuville L'Atelier Média Carvin