Entrée gratuite (tous les jeudis de juin à septembre, en intérieur ou extérieur suivant les conditions sanitaires). Tous les dimanches soirs, le Triolet Café propose une scène ouverte animée. Instruments à disposition: musique assistée par ordinateur, piano acoustique, guitare, basse, batterie, accordéon… ouvert à tous chanteurs, musiciens, amateurs, jeunes ou professionnels ! Tous styles acceptés. Vous pouvez nous faire parvenir vos morceaux au préalable. autriolet@gmail.com +33 5 55 27 52 73 http://www.facebook.com/autrioletcafe A 18h au Triolet Café, possibilité de restauration sur place.

dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Lieu Soursac Soursac Adresse Au Triolet Café 1 Avenue des gabariers Spontour Ville SoursacSoursac lieuville 45.22223#2.18104