Dax Dax Dax, Landes Piano bar Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Piano bar Dax, 9 janvier 2022, Dax. Piano bar Salle du Big Bang 7 rue d’Aspremont Dax

2022-01-09 17:00:00 – 2022-01-09 20:00:00 Salle du Big Bang 7 rue d’Aspremont

Dax Landes EUR Avec Gérard Révy, retrouvez l’espace de quelques heures cette ambiance particulière et détendu au son du piano. Avec Gérard Révy, retrouvez l’espace de quelques heures cette ambiance particulière et détendu au son du piano. +33 6 40 28 83 84 Avec Gérard Révy, retrouvez l’espace de quelques heures cette ambiance particulière et détendu au son du piano. Vector Illustration

Salle du Big Bang 7 rue d’Aspremont Dax

dernière mise à jour : 2021-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Salle du Big Bang 7 rue d'Aspremont Ville Dax lieuville Salle du Big Bang 7 rue d'Aspremont Dax