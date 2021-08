Toulouse Couvent des Jacobins Haute-Garonne, Toulouse Piano aux Jacobins 2021 Couvent des Jacobins Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### 42e Festival international Piano aux Jacobins Le festival 2021 est heureux de recevoir Simone Dinnerstein, Vadym Kholodenko, Tom Borrow, Dan Tepfer, Alexandre Kantorow, Célimène Daudet, Emmanuel Christien, Shai Maestro Solo, Marie-Ange Nguci, varduhi Yeritsyan, Matan Porat, Nathanël Gouin, Elisabeth Leonskaja et Célia Oneto Bensaid. Cette édition associe des grandes figures du piano à la jeune génération. ### Plus d’infos [Programmation détaillée sur le site du Festival](http://www.pianojacobins.com) ![]() ### Infos pratiques * Du 8 septembre au 26 septembre 2021 * Placement libre par catégorie * Les groupes de 2 à 6 personnes pourront être assis côte à côte.

De 7 € à 40 €

Culture Couvent des Jacobins Rue Lakanal, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

