Piano au salon – Bergerac, 22 mai 2022

Piano au salon – Bergerac

2022-05-22 – 2022-05-22

Bergerac Dordogne

20 20 EUR Piano au Salon avec Annie Lebailly (soprano) et Georges Bériachvili au piano.

Airs d’opéra et mélodies de Verdi, Puccini, Catalani, Schumann

Œuvres pour piano de Schubert, Chopin, Tchaïkovski

A l’issue du concert verre de l’amitié .

Classical music : concert in the intimacy of a music room in Bergerac

Annie Lebailly (soprano) and Georges Bériachvili (piano)

Opera arias and melodies by Verdi, Puccini, Catalani, Schumann

Piano pieces by Schubert, Chopin, Tchaikovski

After the concert, sharing of a glass of good cheer

By reservation only at pianoausalon@gmail.com

Annie Lebailly

Bergerac

