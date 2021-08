Albi Cour d'honneur du palais de la Berbie Albi, Tarn Piano au Palais – 11ème édition Cour d’honneur du palais de la Berbie Albi Catégories d’évènement: Albi

Soirée musicale de deux récitals de piano dans le cadre prestigieux du palais de la Berbie. Un programme magnifique, varié, passionnant autour de Chopin, Ravel, Bach. En cas d’intempéries, la soirée musicale serait toujours maintenue mais elle ne se tiendrait plus au même endroit. L’événement aura lieu à la collégiale Saint-Salvi Infos Pratiques Horaires d’ouverture : Vendredi 10 septembre 2021 de 20h à 22h30. Tarifs : Plein tarif : à partir de 25 €. Normal 25€/ adhérents Musique Espérance 18€/13 à 25 ans 10€/gratuit enfants. Modes de paiement acceptés : Chèque Espèces Deux jeunes pianistes des plus talentueux de leur génération: Diana COOPER Florian NOACK Cour d’honneur du palais de la Berbie place sainte cecile 81000 albi Albi Tarn

